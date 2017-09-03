(Görüntülü Haber) Cep telefonuyla konuşabilmek için imza kampanyası başlattılar

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Sütlüce ve Yenidoğancılar Köylerinde yaşayanlar, GSM hatları çekmediği için ağaçların ve evlerinin çatısına çıkarak cep telefonu ile konuşabiliyor. Köylüler sorunun çözülmesi için imza kampanyası başlattı. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta 127 hane ve 400 nüfuslu Sütlüce ile ilçeye 40 kilometre uzaklıkta 130 hane ve 300 nüfuslu Yenidoğancılar Köyü sakinleri, köylerinde yeterli baz istasyonu olmadığı için cep telefonu ile iletişim kurmada zorlanıyor. Köylüler, yakınlarıyla iletişim kurabilmek için ya ağaçlara ya da evlerin çatılarına çıkıyor. Köylüler, köylerine baz istasyonu kurulması için imza kampanyası başlattı. Yenidoğancılar ve Sütlüce Köyleri Kooperatifi Başkanı, aynı zamanda Sütlüce Köyü Muhtarı Recep Adıgüzel, kendilerinin dışında aynı sorunu 15’e yakın köyün yaşadığını söyledi. Köylülerin büyük kısmının orman kesiminde çalıştığını ve herhangi bir kaza veya başka bir olay yaşandığında telefonla haber verebilmek için en az 1 kilometre yürümek durumunda kaldıklarını belirten Muhtar Adıgüzel, imza kampanyasında toplanan imzaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na göndereceklerini söyledi. Sütlüce Köyü sakinlerinden Ecevit Açıkgöz de olağanüstü bir durum yaşandığında köylerine hakim yüksek noktalarda ağaç tepelerine veya evlerin çatısına çıkarak görüşme imkanı bulabildiklerini söyledi.