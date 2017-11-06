(Görüntülü Haber) 'Çekirdek Çitleyen Eşek'in koparılan kulakları yerine takıldı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu, bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykelinin koparılan kulakları, onarıldıktan sonra tekrar yerine takıldı.



Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Çayı kıyısındaki \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli, geçen cumartesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, eşeğin iki uzun kulağını koparıp, yere attı. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, heykel yanında buldukları iki kulağı atölyede onardı. Kulaklar bugün tekrar heykele takıldı.



Kulakları yeniden takılan Çekirdek Çitleyen Eşek heykelinin yanında hatıra fotoğrafı çektirenler, heykele yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.