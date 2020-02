(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Avrupa'da Türkiye için Avusturya modeli başladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıktığını belirterek, \"Bugün Avrupa\'daki bazı ülkeler Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular. \'Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmayız\' demeye başladılar\" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turgut Özal Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti Antalya İl 5\'inci Gençlik Kongresi\'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, gençlerle gurur duyduğunu söyledi. Kongrenin şölen havasında geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya\'daki tüm kongrelerde bayrak değişimini kardeşlik içinde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Antalya Ak gençliğinin Türkiye\'ye örnek olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu geleneği Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün gençlik kolları başkanlığındaki başarısıyla oluşturduğunu aktardı.



\'BİZİ BOĞMAK İSTEDİLER\'



Kongrelerde değişmenin normal olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Sadece kongrelerde heyecan bizi başarıya getirmez. Çok çalışmamız lazım. 16 yıldır oylarımızı iki katına durup dururken artırmadık, çalışarak artırdık. Fedakarlık yapmak zorundayız. 16 yıldır Türkiye\'yi baştan sona değiştirdik, geliştirdik. Yepyeni bir Türkiye kurduk. Geçmişimizi inkar etmiyorum. Türkiye\'deki gelişmeleri bütün dünya görüyor. 16 yıldır önümüze engeller çıkardılar. Duvar üstüne duvar, tel örgüler ördüler. Hepsini aştık. Birisi bize merhamet ettiği için bu engelli aşmadık. Sadece milletimize ve rabbimize güvendiğimiz için aştık. Daha ilk günden bizi boğmak istediler. \'Liderlerini seçimlerine sokmazsak bunlar dağılır\' dediler. Ama Türkiye inadına Ak Parti dedi\" diye konuştu.



\'TÜRKİYE EN GÜVENİLİR VE SAYGIN ÜLKELERDEN BİRİ\'



İçeride ve dışarıda Türkiye\'nin önüne engeller çıkarıldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



\"Elde ettiğimiz başarıların sebebi güçlü olduğumuz, yeni Türkiye olduğu için, bir millet uyandığı için zorluklar karşısında duruyoruz. Afrin\'de YPG ve PKK ile mücadele ediyoruz. Karşımızda sadece onların olmadığını gördük. Operasyonu durdurmamızı istediler, her gün kara propaganda yaptılar. Hiçbiri bizi durduramadı, artık yeni Türkiye var. Tüm dünya karşımızda diye karamsar olmayalım. Bu doğru değildir. Mazlumların sesi olduğu için Türkiye en güvenilir ve saygın ülkelerde biri olmuştur. Türkiye yalnız değildir. Türkiye\'nin bu noktaya gelmesinde rahatsız olan ülkeler de var. Dik durarak ve doğruları söyleyerek üstesinden geleceğiz. Onlar ne derse kabul edersek, onların istediği her şeye boyun eğersek o ülkelerin bize bakışı değişmez. Tepeden değil, göz göze konuşacağınızı öğreneceksiniz. Öğrenmeye başladılar.\"



AVUSTURYA MODELİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile işbirliği yapmak isteyenlere \"Biz varız\" diye sözlerini sürdürdü. Çavuşoğlu, \"Bizi eşit, ortak değil de istediğiniz her şeyi yaptıracak bir ülke olarak görüyorsanız biz yokuz. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıkmaya başladı. Bugün Avrupa\'daki bazı ülkeler Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular. Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmayız demeye başladılar\" diye konuştu.



\'HAİN VARSA TEPESİNE BİNİLECEK, İNLERİNE GİRİLECEK\'



Türkiye\'nin kimseye düşmanlık yapmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



\"Bize karşı alınan gerçek dışı kararları hiçbir zaman kabul etmeyiz. Siz (gençler) zaten niye Afrin\'de olduğumuzu, neden Fırat Kalkanı operasyonundan sonra da oradaki kardeşlerimize yardım ettiğimizi biliyorsunuz. Siz gençler, yeri geldiğinde Sincar\'da, Kandil\'de yani hainler nerede olursa olsun tepelerine bineceğimizi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız \'bir gece ansınız gelebiliriz\' derken bunu sadece Afrin için söylemedi. Bunu içeride ve dışarıda hainlerin olduğu her yer için söyledi. Güçlü olmasaydık, dik durmasaydık bu operasyonları \'durdurun\' diyen çok ülke olurdu. Karşımızda kim var diye bakmıyoruz. Hainin boyutu nedir, kim ne destek veriyor, ne silah veriyor diye bakmıyoruz. Hain varsa tepesine binilecek, inlerine girilecek.\"



İKİ BAŞKANI DA SAHNEYE ÇAĞIRDI



Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından eski ve yeni gençlik kolları başkanlarını sahneye çağırarak kollarını havaya kaldırdı. Kongreye Antalya Ak Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Hüseyin Samani, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Gençlik Kolları Başkanlığı\'na Ali Bayram Doğan seçildi.