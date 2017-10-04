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(Görüntülü Haber) Canını tehlikeye attı, yaralı güvercini böyle kurtardı

İstanbul DHA TEM'de akan trafiğe aldırmadı, yaralı kuşu ezilmekten kurtardı

04 Ekim 2017 15:37

İstanbul DHA TEM\'de akan trafiğe aldırmadı, yaralı kuşu ezilmekten kurtardı. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. TEM Otoyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde yol ortasındaki yaralı güvercini farkeden kamyon sürücüsü hemen aracını emniyet şeridine çekti. Akan trafiğe aldırmayan sürücü, yaralı kuşu kurtarmak için yol çıktı. Bu sırada kuşu ve sürücüyü farkeden bazı sürücüler araçlarını durdurdu. Araçların arasında dolaşan sürücü, uçamadığı için çaresizce koşturan kuşu yakalamaya çalıştı. Sürücü, bir süre sonra kuşu yakalamayı başardı. Yaralı kuşu alan sürücü aracına binerek yoluna devam etti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi

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