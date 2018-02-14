(Görüntülü Haber) Çanakkale'ye dolu yağdı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de sabah saatlerinde sağanak ile birlikte kısa süreli dolu yağdı. Bazı ev ve iş yerlerinin çatıları dolu yağışı ile beyaza büründü. Çanakkale\'de kent merkezine sabah saatlerinde sağanak aralıklarla etkili oldu. Yağmur ile birlikte kısa bir süre dolu da yağdı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı bölgelere kaçarken, trafikteki sürücülerin de araçlarıyla yavaşladıkları gözlendi. Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da, yağmur, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Dolu yağışı kısa süre bir sonra yerini yağmura bırakırken, bazı ev ve iş yerlerinin çatıları beyaza bürüdü.