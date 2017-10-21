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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de fiber teknede 18 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden fiber tekneyle, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

21 Ekim 2017 19:07

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden fiber tekneyle, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah Assos Kadırga Burnu Mevkii\'nden denize açılan bir grubun 5 metre uzunluğundaki fiber tekneyle Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalıştığını belirledi. TCSG-6 Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 17\'si Afganistan, 1\'i Cezayir uyruklu 18 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara battaniye, yiyecek ve içecek dağıtıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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