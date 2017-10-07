(Görüntülü Haber) Çanakkale'de AK Partili kadınlardan CHP'li Başkan'a tepki

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'nde, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, belediye meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile tartışma yaşayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ı eleştirerek kınadı. Aynı zamanda Lapseki Belediye Meclis üyesi olan AK Parti Lapseki İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın belediye meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile aralarındaki tartışmayı değerlendirdi. İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısına AK Partili Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ve bazı partililer katıldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, Başkan Gökhan\'ın yanlış bir tavır içine girdiğini savunarak, şöyle dedi: \"Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış, 250 bin şehit verdiğimiz, tarih yazan Çanakkalemizin son zamanlarda gündeme bu şekilde gelmesinden ciddi rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek isterim. AK Parti Belediye Meclis Üyesi, Grup Başkan Vekili Tülay Ömercioğlu\'na, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı, öteleyen, ayrıştıran, hakaret dolu bir tavır sergilenmiştir. Çanakkalemizin belediye başkanının bir partinin baraj aşmasından dolayı pilav dağıtması, sözde Adalet Kurultayı\'nda şehitliklerde alkol tüketilmesi ve son olarak bayan belediye meclis üyemiz Tülay Ömercioğlu\'na yapılan hakaret sabrımızı taşırmıştır. Çanakkalemizin adını tüm ülkeye bu şekilde duyuran CHP\'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın bu tavrı kesinlikle kabul edilemez. Bizler 2018 Troya yılının Çanakkalemize ve ülkemize büyük önem katacağını konuşurken, sizin Çanakkale gündemini bu şekilde ayakta tutmanız size hiç yakışmadı. İlçemde seçilmiş bir kadın belediye meclis üyesi olarak şahsım, ilçe kadın kolları yönetimim ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarım adına Tülay Ömercioğlu\'na yapılmış bu hakaretleri şiddetle kınıyorum.\"