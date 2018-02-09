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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan ve İran uyruklu 34 kişi yakalandı

09 Şubat 2018 16:32

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen Afganistan ve İran uyruklu 34 kişi yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bugün sabah saatlerinde Behramkale köyü Kadırga mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 34 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği belirtildi.

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