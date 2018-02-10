T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 10 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, yakalandı

10 Şubat 2018 18:16

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, yakalandı. Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, gece yarısı Assos Kadırga Burnu mevkisinde bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. \'TCSG 80\' Bot Komutanlığı\'nca kıyıdan 1 mil açıkta düzenlenen operasyonla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 10 kaçak gözaltına alındı. Akraba oldukları tespit edilen Suriyeli kaçaklar, Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dilara ERDİNÇAYVACIKDHAAyvacıkYunanistan Midilli AdasıSuriyeSahil GüvenlikAssos Kadırga BurnuBot KomutanlığıSuriyeliAkrabaKüçükkuyu Sahil Güvenlik KarakoluKaçaklarAyvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24