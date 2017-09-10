(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi sahilinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 39 kaçak yakalandı. Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah Babakale Köyü açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından denizden 2 mil açıkta durdurulan botta, 18\'i çocuk, 10\'u kadın toplam 39 kaçak yakalandı. Afganistan, Irak ve Suriyeli uyruklu oldukları belirlenen kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakoluna getirildi. 2 gündür aç olduklarını belirten aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçaklara, yiyecek ve giyecek malzemeleri dağıtıldı. Kaçaklar, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık İlçesi\'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.