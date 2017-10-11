(Görüntülü Haber) Camideki hırsızlık güvenlik kamerasında

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde 44 yaşındaki Muammer Ç., caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yardım kutusundaki parayı çalarken imam tarafından fark edilince yakalandı. Muammer Ç. tutuklanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kum Mahallesi General Mithat Ceylan Caddesi\'ndeki İskele Camii\'nin imamı, içeride hırsız olduğunu fark edip, caminin kapısını kilitleyerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tel apartla yardım kutusundaki 40 lirayı alan şüpheli, camiden çıkmak istediğinde karşısında polisleri buldu. Gözaltına alınan Muammer Ç.\'nin, aynı camiye daha önce de ike defa girerek, yine aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tarihi değeri olan ve başka yerden çalındığı tahmin edilen kama, sikke, gümüş ve altın yüzükler bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muammer Ç., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin camiye girmesi, güvenlik kamerasının görüş açısını değiştirmesi ve kutudan tel aparat yardımıyla paraları alması yer aldı. Ardından kameranın görüş açısını eski konumuna getiren şüphelinin elindeki tel aparatı halının altına sakladığı, ardından da çıkarken yakalandığı görüldü.