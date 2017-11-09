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(Görüntülü Haber) Çağlayan'da 32'inci Hafta Adalet Nöbeti

 Ümit TÜRK - Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET Gazetesi davasında tutuklanan avukatlara destek olmak için başlatılan Mart ayında başlatılan 'Adalet Nöbeti'nin bu hafta 32'ncisi tutuldu

09 Kasım 2017 17:33

 Ümit TÜRK - Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET Gazetesi davasında tutuklanan avukatlara destek olmak için başlatılan Mart ayında başlatılan \'Adalet Nöbeti\'nin bu hafta 32\'ncisi tutuldu. 

Bu haftaki nöbette Antalya ve Bursa Baro Başkanları açıklamalarda bulundu. Baro başkanları avukat ve gazetecilerin gözaltına alınarak tutuklanmalarına tepki gösterdi. İstanbul Adalet Sarayı\'nın C kapısı önünde konuşan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, \"Halkın bilgi alma ve hakikate ulaşma hakkı için mesleğini yapan, mesleğini yapmak için mücadele eden gazetecilerin tutuklandığı, adli yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandırmak için mücadele eden ve yurttaşların hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan avukatların yok sayıldığı dahası kurşunlandığı günlerden geçiyoruz\" dedi. 

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun da, \"Görevi halkın haber almasını temin etmek olan gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle koşulları bulunmamasına rağmen hukuka aykırı bir şekilde tutuklu olarak yargılanmaktadırlar\" diye konuştu. 

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil de, dün akşam gözaltına alınan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı\'nın daha önce tutuklanan ÇHD üyesi 16 avukatın soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Kozağaçlı\'nın açlık grevinde olduğunu söyleyen Yeşil, serbest bırakılmasını talep etti.  

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