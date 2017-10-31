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(Görüntülü Haber) 'ByLock' şüphelileri adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi

31 Ekim 2017 18:42

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler il merkezinde 7 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis içlerinde 1 diş hekimi, 1 belediye çalışanı ve 1 öğretmenin bulunduğu 3\'ü kadın, 13 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen suç dedillerine el konuldu. Emniyet Müdürlüğü\'nde 7 gün boyunca sorgulanan şüpheliler bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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