(Görüntülü Haber) BUZAĞI ARAÇ BAGAJINDA TEDAVİ EDİLDİ

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)ARDAHAN\'ın Posof İlçesi Kol köyünde hastalanan buzağı araç bagajında veterinere getirildi. Koy köyünde ikamet eden Temel Özdemir\'e ait 20 günlük buzağı rahatsızlanınca sahibi tarafından araçla ilçe merkezine getirildi. Veteriner hekim hasta buzağıya ilk müdahaleyi bagajda yaptı. Buzağı sahibi Temel Özdemir, sabah ahıra gittiğimde koşup, oynayan buzağı aniden fenalaştı. Bende aracımla veterinere getirdim. İnşallah iyi olur\" dedi.Aracın bagajında yatan buzağı vatandaşların meraklı bakışları arasında tedavi edildi.