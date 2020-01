(Görüntülü Haber) Büyükelçi Karlov'un yaşadığı evin duvarına rölyefi törenle asıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Aralık (DHA) – Geçtiğimiz yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un ölüm yıl dönümünde Moskova\'da yaşadığı evin duvarına asılan diplomatın rölyefi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıldı.



Çok sayıda davetli ve basın mensubunun takip ettiği Petrozavodskaya Sokağı\'ndaki programa Rusya Dişileri Bakanlığı diplomatları, Karlov\'un eşi Marina Karlov, Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Rusya\'da faaliyet gösteren Türk iş adamları katıldı.



Rölyefi açılışını yapan ve önüne çiçek bırakan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tören de yaptığı kısa konuşmada, \"Büyükelçi Karlov, dostumdu; en yakın dostlarımdan bir tanesiydi ve en iyi diplomatlarımızdan bir tanesiydi.



“Ölümünden önce Türkiye\'deydik, Andrey Karlov, Rusya Devlet Başkanı\'nı ağırladı ve içten çalışmaları, en üst düzeydeki profesyonelliği ve vatani görevini geride kalan her şeyin üstünde tuttuğu için çok olumlu değerlendirildi. Bununla birlikte her zaman çok insancıl, duyarlı ve iyi niyetliydi. Her zaman yardım etmeye hazırdı. Birçok diplomatı teşvik eden bir kişiydi, bu yüzden her gün onu en samimi duygularla hatırlıyorlar. O onlara yol gösterdi.



“Çabaladığı cephelerde Kore dahil olmak üzere ilişkilerin doğru yönde ilerlemesine ciddi katkı sağladı. Maalesef son zamanlarda bu yön birazcık değişti. Ayrıca çalışmaların verimliliğini ciddi oranda artırdığı Konsolosluk Departmanı da buna dahil.



“Son yıllarda Türkiye\'de çok şey yaptı ve en önemli komşularımızdan birisi ile bizim ilişkilerimizin gelişmesine ciddi katkıda bulundu. Andrey Karlov, kendi vatani görevini yaparken yaşamını yitirdi ve biz hiçbir zaman onu unutmayacağız.



“Bugünkü tören onun adını yaşatmak için atılan bir adım. Ankara\'da ve Moskova\'da onun adı sokaklara verildi, eğitim gördüğü 648 numaralı okula ve Ankara\'da bulunan Büyükelçiliğe bağlı okula adı verildi. Bugün ise onun ölüm yıldönümünde Rusya\'nın Ankara Büyükelçiliği’nde Andrey Karlov\'un büstü açılıyor. İçten ve kalpten duygularla Andrey Karlov\'un ailesine yardım eden Gazi Birliği\'mize ve Genç Diplomatlar Birliği\'mize çok teşekkür etmek istiyorum ve biz her zaman sizinle olacağız.\"