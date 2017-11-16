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(Görüntülü Haber) Büyükçekmece barajı yakınında ceset bulundu (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Büyükçekmece Baraj kapaklarının yakınlarında ceset bulundu

16 Kasım 2017 19:27

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Büyükçekmece Baraj kapaklarının yakınlarında ceset bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Büyükçekmece Barajı civarından araştırma yapan kuş bilimciler, baraj kapakları yakınında bir ceset gördüklerini polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri ceset ilgili incelemelerini sürdürüyor. Cesedi görerek polise haber veren görgü tanığı Fikret Can, \"Kuşları gözlemlerim sayarım, kayıtlarını girerim. Bu amaçla bugün baraja geldim. Cesetle karşılaştım. 13.30 sıralarıydı, polise haber verdim. Polis geldi, ilgilendi. Erişkin olmayan bir erkek cesedi olarak tanımlayabilirim. 15 yaş civarı gibi algıladım. Eşyası sağa sola dağılmış, pantolonu çıkmış üstünden, nasıl çıkmış bilmiyorum. Sudan 10 metre kadar dışarıda, çimenlerin üzerinde.\" dedi.

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