(Görüntülü Haber) Büyükada Toplantısı Davası: Tek tutuklu sanık tahliye edildi (1)

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Büyükada\'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1\'i tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sadığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç\'ın tahliyesine karar verildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Taner Kılıç, SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 7\'si ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Konsolosluk temsilcileri, yabancı heyetler ve bazı sanık yakınların duruşma salonuna alınırken, yer darlığı nedeni ile bazı sanık yakınları ve izleyiciler duruşma salonuna alınmadı. Yine yer darlığı nedeni ile bazı basın mensupları da duruşma salonuna alınmadı. Duruşmada söz alan davanın tek tutuklu sanığı olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilcisi Taner Kılıç, avukatları tarafından daha önce dava dosyasına konulan bilirkişi raporların ByLock kullanmadığı ve indirmediği yönünde olduğunu savunarak, avukatlarının bugün yeni bir rapor sunacağını söyledi. Kılıç, “Avukatlarımın sunacağı raporda benim telefonuma istem dışı bağlantı yapan programların olduğu tespit edilmiş\" dedi. \"TELEFONUMDA İNCELEME YAPILMASINI İSTİYORUM\" Bilgi Teknolojileri Kurumu verilerinden yola çıkılarak ByLock kullandığına ilişkin tespit yapıldığını hatırlatan Kılıç, “Benim nezdimde Uluslararası Af Örgütü\'nün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, kriminalize edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Türkiye ve dünyada çok saygın bir kurum olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum\" diye konuştu. Kendisi hakkında ByLock tespitinin Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) verilerinden çıkılarak yapıldığını söyleyen Kılıç, “BTK\'dan ByLock listesi hakkında yeni bir çalışma olup olmadığının sorulmasını, re\'sen atanacak bilirkişilerce telefonumda inceleme yapılmasını istiyorum\" dedi. Taner Kılıç, BTK\'ya yazılarak ByLock mağdurlarına ilişkin yeni bir çalışma yapılıp yapılmadığının sorulmasını istedi. Taner Kılıç\'ın avukatları da tahliye talebinde bulundular. ARANIN ARDINDAN KARAR AÇIKLANDI Kısa bir ara veren mahkeme, tutuklu sanık Taner Kılıç\'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi gözönünden bulundurarak tahliyesine karar verildi. Kılıç hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.