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Spor

(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen taburcu edildi

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, sabah saatlerinde taburcu edilirken, Fransız çalıştırıcı öğle saatlerinde uçak yoluyla Trabzon'a hareket edecek

16 Aralık 2017 14:25

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, sabah saatlerinde taburcu edilirken, Fransız çalıştırıcı öğle saatlerinde uçak yoluyla Trabzon\'a hareket edecek. Süper Lig’de Bursaspor’un Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadele için çıktığı yolculukta takım otobüsünde rahatsızlık yaşayan yeşil beyazlı ekibin teknik direktörü Paul Le Guen, kaldırıldığı özel bir hastanede bir geceliğine müşahede altında kalmasının ardından sabah saatlerinde taburcu edildi. Hastane Başhekimi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Melih Çekinmez yaptığı açıklamada, \"Dün akşam saatlerinde karın ağrısı nedeniyle yatırdığımız Bursaspor Teknik Direktörümüz Paul Le Guen’i bugün sabah saatlerinde taburcu ettik. Gayet sağlıklı kendisi. Takımının yanında olmak istediğini söyledi. Sağlığında da herhangi bir problem olmaması dahilinde sabah taburcu ettik. Herhangi bir sıkıntısı yok” ifadelerini kullandı. Le Guen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fransız çalıştırıcı daha sonrasında hastaneden ayrıldı. Fransız çalıştırıcı, öğle saatlerinde İstanbul’dan Trabzon’a hareket edecek olan tarifeli uçakla birlikte takımın kamp yaptığı otele gidecek.

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