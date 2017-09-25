(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Hayal kırıklığı yaşadım"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Galatasaray\'a 2 - 1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Paul Le Guen, şunları söyledi;



\"Öncelikle Galatasaray\'ı tebrik etmek istiyorum, iyi oynadılar ve maçı kazandılar. Kendi açımdan hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Elimizden geleni yaptık, ilk yarı iyi oynadık ama daha sonrasında oyun bizim için zorlaştı. İşimizi sıkı tutmalıyız.\"



Oyuncu değişiklikleriyle ilgili geç kalıp kalmadığı yönündeki soruya da cevap veren Paul Le Guen, \"Bu çok net, benim de haklı olduğum taraflar vardır. Barış Yardımcı\'nın, Dzon Delarge\'ın yaşadığı kramplar beni bu kadar geç kalmaya itmiş olabilir\" diye konuştu.