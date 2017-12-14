(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: "Trabzonspor'a karşı kendi oyunumuzu ortaya koyacağız"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzonspor\'un güçlü bir takım olduğunu söyleyerek, \"Alacağımız bazı önlemler var ama sadece onlara adapte olarak oynamayacağız. Bizim de kendi oyunumuz var ve onu ortaya koyacağız\" dedi. Süper Lig\'de Bursaspor, 16\'ncı hafta mücadelesinde deplasmanda 16 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte Teknik Direktör Paul Le Guen açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçını \"Oynayacağımız en kolay maçlardan biri olmayacak\" şeklinde tanımlayan Le Guen, \"Buna garanti verebilirim. Kolay bir maç beklemiyor bizi Trabzonspor’a karşı. Son dönemde seri yakaladılar. Güçlü bir takıma sahipler, Trabzonspor güçlü bir takım ama biz de çok istekliyiz. Fenerbahçe’ye karşı evimizde kaybettik hem de iyi bir oyunla. İyi organize olmuş bir takım olarak oynadığımız, ortaya koyduğumuz bir futbolun ardından kaybettik. Aynı organizasyonu korumalı ve üstüne koymalıyız. Son aldığımız mağlubiyetten sonra takım olarak biz başımızı dik tuttuk ve bu şekilde devam ediyoruz” dedi. \"ÇOK FAZLA EKSİK VAR\" Takımdaki sakat oyuncuların fazlalığıyla birlikte zor bir periyottan geçtiklerine işaret eden Fransız çalıştırıcı, \"Mikel henüz sakatlıktan dönemedi. Jorquera gerçekleşecek ameliyat için burada değil. Aziz cezalı. Tüm bunları hesaba kattığınızda bizim için çok fazla eksik var an itibariyle. Yine de şikayetçi olmaktansa her zamanki gibi sahada olacak arkadaşlarla ilgilenmeyi ve onlara elimden geldiğince özgüven aşılamayı istiyorum. İstediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapan bir kadroyla sahada olacağız” diye konuştu. \"OYUNCULARIM FENERBAHÇE MAÇINDA ÇABA GÖSTERDİ\" 7 maçlık yenilmezlik serilerinin sona erdiğinin hatırlatılması üzerine ise Le Guen, şunları söyledi: “Seri bozuldu belki ama Fenerbahçe maçına karşı bozuldu. Bazen gerçekçi olmamız gerekir. Kaybettik, serimiz bozuldu ama Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı serimiz bozulduğunda geri dönüp üzülecek çok fazla şeyiniz yoktur. Biz takım olarak sahadaydık. En önemlisi de buydu. Oyuncularımın tamamı çaba gösterdi. Elinden geleni yaptılar. Ben de çekinecek ya da eleştirecek bir konu bulamıyorum, onlar elinden gelen bütün çabayı göstermişken.\" Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile 2002 yılında Lyon’u çalıştırdığı dönemde karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine de deneyimli teknik adam, “Belki güzel bir hatırası yok. 15 yıl önceydi. Hatıranın üzerinden çok yıllar geçti, unuttum ben o günleri” ifadelerini kullandı. Le Guen, \"Rövanşı alacak mısınız?\" sorusuna yönelik de \"Öyle görmek isterseniz görebilirsiniz ama benim için rövanş karşılaşması olmayacak” yanıtını verdi. \"İYİ BİR İŞ ÇIKARTTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\" Ligde geride kalan 15 hafta sonunda takımın son durumunu değerlendiren Le Guen, \"15\'inci hafta itibariyle bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde olabilirdik ama daha kötü bir yerde de olabilirdik. Ben bugün geldiğimiz nokta itibariyle takımımızla gurur duyuyorum. Herkes katılım gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bu durumu değiştirebilmek için elinden geleni yaptı. Unutmamalıyız ki an itibariyle Süper Lig’deyiz. Çünkü geçen sezonun son maçında kazanabildik. Yalnızca o maçı kazanabildiğimiz için Süper Lig’deyiz an itibariyle. Biz de göreve geldiğimiz günden beri taze bir hava oluşturmaya çalıştık ve elimizden geleni yaptık. Her şey yüzde 100 mükemmel olmadı ama iyi de bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum\" diye konuştu. Le Guen, Trabzonspor\'a karşı özel önlem alıp almayacağına ilişkin de, \"Her karşılaşmada alınan özel önlemler vardır. Trabzonspor’u ve oyuncularını biliyorum. Onlara çok fazla adapte olmalarını istemiyorum oyuncularımın. Alacağımız bazı önlemler var ama sadece onlara adapte olarak oynamayacağız. Bizim de kendi oyunumuz var ve onu ortaya koyacağız” dedi. BADU ŞOKU YAŞANDI Öte yandan Özlüce Tesisleri\'nde sabah saatlerinde bir araya gelen Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman daha sonra farklı istasyonlarda pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor maçının taktik provasını yaptı. Dünkü antrenmanda belinden sakatlık yaşayan Emmanunel Badu, bu sabahki antrenmana çıkmadı. Badu, salonda çalışırken durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.