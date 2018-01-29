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Spor

(Görüntülü Haber) Bursaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı bulunan Emmanuel Badu'nun maça yetişeceği öğrenildi

29 Ocak 2018 21:25

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı bulunan Emmanuel Badu\'nun maça yetişeceği öğrenildi. Takımdan ayrı çalışmalarına devam eden Ertuğrul Ersoy\'un durumu ise maç saati netleşecek. Süper Lig’in 20’nci haftasında 2 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Özlüce Tesisleri’nde akşam saatlerinde bir araya gelen yeşil beyazlı ekip günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma koşusu ile başlayan idman daha sonra farklı istasyonlarda topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu oyuncular ardından dar alanda kontrol pas oyunu oynadı. Antrenmanın son bölümlerinde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. BADU YETİŞİYOR, ERTUĞRUL BELİRSİZ Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emmanuel Badu salonda çalıştı. Ganalı oyuncu yarın takımla birlikte çalışmalara katılacak ve Beşiktaş maçına yetişecek. Ertuğrul Ersoy ise takımdan ayrı düz koşu yaparken, Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek. 20 yaşındaki savunmacı ligin ikinci yarısında oynanan Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyememişti. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Kofi Atta ve Sercan Yıldırım’ın da tedavileri sürüyor. Yeşil beyazlı ekibin genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz de sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmazken, Beşiktaş maçında kadroda yer alamayacak. JORQUERA YARIN GELİYOR Öte yandan Bursaspor’un Şilili oyuncusu Cristobal Jorquera’nın yarın Bursa’ya geleceği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Jorquera’nın tedavisine Bursa’da devam edilecek. Jorquera’nın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Yeşil beyazlı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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