(Görüntülü Haber) Bursaspor Başkanı Ali Ay Küçülmezsek, Bursaspor bu gelirler ile yönetilemez

Gürkan DURAL BURSA,(DHA)

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Olağan Divan Kurulu\'nda konuşarak, Ben gerçekleri söylemek zorundayım biz böyle gidersek her yıl 30-50 milyon arası zarar ederiz. Eğer biz küçülmezsek Bursaspor bu gelirler ile yönetilemez diye konuştu.

Bursaspor\'un Olağan Divan Kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirildi. Stadyumda gerçekleştirilen toplantıya Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra başkan Ali Ay, ikinci başkan Ali Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri Fatih Korkmaz, Yusuf Arslan, Hasan Parlakay, Hakan Hacızade, Görkem Akbaş ve üyeler katıldı.

MİLLİ TAKIMLARDA 16 TANE BURSASPORLU VAR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, amatör branşların kapatılmasının söz konusu olmadığını dile getirerek, Bursaspor sadece futbol kulübü değil, bir spor kulübü lakin bunların organik olması gerekir, şartlarımız içerisinde hormonlu büyüme gibi bir hava var dedi. Bursaspor\'un altyapısına da dikkat çeken Sevinç, Bizim bir Vakıfköyümüz var, 15 gün içerisinde milli takımlarda 16 tane Bursaspor lisansı olan genç kardeşlerimiz var, diğer takımlarda oynayan Vakıfköylü genç kardeşlerimiz var. Vakıfköy\'de görev yapan antrenörlerimizi yönetim kurulumuzu ve genç kardeşlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum diye konuştu.

TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, Taraftarımıza çok teşekkür ederim 23 bin kişiye oynuyoruz, ancak Bursaspor maçını cumartesi günü gündüz oynakmak Bursaspor taraftarlarına maça gelme demektir. Sadece bunu burada söylemiyorum. Federasyona söyledim onlarda yayıncı kuruluşu gösteriyorlar onlarla da konuşmaya hazırız açıklamasını yaptı.

İSİM HAKKINI SATTIĞIMIZDA ANCAK GÜNÜ KURTARACAĞIZ

Bursaspor Kulübü\'nün futbol dışında bir performans gerçekleştireceği zaman altyapısını hazırlamak gerektiğini söyleyen Başkan Ay, Basketbolu takımımızı heyecanla izliyorum, voleybol takımımızın serilerini takdir ediyorum, boksörlerimizin başarısı ile gurur duyuyorum. Hepsinin emeklerine sonsuz saygım var. Ama bunu açık söylüyorum kulübün şuanki mali yapısıyla bunu sürdürmek mümkün değil. Hem iddialı hem de kendi kaynaklarını yaratabilen bir yapı oluşturmak durumundayız. Bu noktada ciddi girişimlerimiz var.Umuyorum mali genel kurulu kadar bu girişimlerden sonuç almış bir şekilde karşınıza çıkarım. Şuan sahip olduğumuz kaynaklarla gemiyi sürdürmemiz mümkün değil. İsim hakkını sattığımızda ancak günü kurtaracağız ifadelerini kullandı.

BORCUN ALTINDAN KALKMAK İÇİN BAZI ŞEYLERDEN KISMAK ZORUNDAYIZ

Her şeyde küçülebiliriz ancak bunu sadece altyapıda yapmam diyen Başkan Ali Ay, şunları aktardı Bütün personeli ile Vakıfköy 300 kişilik bir fabrika. Bunu hep birlikte üstlenecek bir projeye hazırlanıyoruz. Buna kaynak yaratmak adına bir müjde olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Spor Lisesi projesi ile ilgili her şey hazır. İnşallah yakında temelini atarız. Aldığımız krediyi en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Ancak bankalar zaman zaman bizlere zorluk çıkartıyorlar. Kurun durumu da bizleri çok zorluyor. Bunların hepsini mali genel kurulda açıklayacağım.Sizi ikna edemeyeceğim hiçbir şeyi buraya getirmem. Bu borcun altından kalmak için bazı şeylerden kısmak zorundayız, bunları yaparken kaynak aramaya devam edeceğiz. Personel durumumuzu gözden geçiyoruz. Geç olur ama temiz olur. Bursaspor\'un gerçeklerini görürsek hep birlikte bu işin altından kalkarız.

BURSASPOR BU GELİRLER İLE YÖNETİLEMEZ

Bu sene toplam gelirin 24 milyon 394 lira olduğunu dile getiren Başkan Ali Ay, bunun yetmediğini belirterek, Reklam bulmak için canla başla çalışıyoruz ama maalesef çok zor. Yeter mi yetmiyor. İşimiz hiç kolay değil. 28 dönüm Minareli Çavuş\'ta yer aldık, Meclisten geçtiği zaman 20 milyona yakın gelir bekliyoruz. Ben gerçekleri söylemek zorundayım biz böyle gidersek her yıl 30-50 milyon arası zarar ederiz. Kesinlikle futbolcu satmamız lazım bu sezon mu olur gelecek sezon mu olur bunu zaman gösterecek. Bursaspor\'un kendi ayaklarının üzerinde durması lazım. Kombinelerden 9 milyon gelirimiz oldu, biletler ile birlikte sezon sonuna kadar 13-15 milyon arasında olur. Amatör Branşların toplam gideri 10 milyon TL yıllık geliri ile 3 milyon TL bunların içerisinde Yeşil Bursa A.Ş yok. Eğer biz küçülmezsek Bursaspor bu gelirler ile yönetilemez diye konuştu.

Bursaspor futbol takımında küçülme istemediğini sözlerine ekleyen başkan Ay, Bursa\'nın sanayicilerini toplasak bu borcu bir saat içinde toplayabiliriz. Elimizde oynamayan bize yük olan oyuncuları göndermek istiyoruz. Heralde devre arasında bunları halledeceğiz. Şuan 40 milyon gerideyiz sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Başkan Ali Ay\'ın konuşmasının ardından Divan kurulu üyeleri, toplantı sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.