(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltında

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda merkez Yıldırım ilçesinde kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen E.T., A.C., O.Y., A.A. ve F.Ç.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ile ectasy ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6\'sına uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, bu şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen 5 şüpheli ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.