T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da Türk Eğitim-Sen'den askeri kıyafetli basın açıklaması

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - TÜRK Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Teröristlerin ellerindeki silahlara bakıldığında düşmanın kim olduğunu görüyoruz

12 Şubat 2018 20:00

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - TÜRK Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Teröristlerin ellerindeki silahlara bakıldığında düşmanın kim olduğunu görüyoruz. İncirlik Üssü kapatılmalı, ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmalar feshedilmelidir. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 400 bin üyemizle, duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız” dedi. Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Türkiye Kamu-Sen binasında askeri kıyafet giymiş başkan ve yöneticilerle basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır. Bugün Mehmetçik cephede, Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman antitank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir” dedi. Türkoğlu şöyle devam etti: “Ülkemiz bir büyük saldırı ile daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş, merhale merhale yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Teröristlerin ellerindeki silahlara baktığımızda, düşmanın kim olduğunu görüyoruz. Madem düşmanımız belli o zaman tribünlere oynamak yerine gerçek yaptırımlar hükümet tarafından hayata geçirilmelidir. İncirlik Üssü kapatılmalı, Fransa ve ABD ile yapılan anlaşmalar feshedilmelidir. Biz Mete Han’dan bugüne Türk ordusunun yanındayız. Hepimiz birer Mehmetiz, birer askeriz; bütün hainlere, yedi düvele yeteriz. Türkiye Kamu-Sen olarak 400 bin üyemizle, duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHATÜRK EğitimSen BursaNoluBaşkanı Selçuk TürkoğluABDFransaBiz Türkiye KamuSenBursaOsmangaziTürkiye KamuSenTürk EğitimSen BursaDumlupınarEl Bab Afrin Münbiç SincarKandilBugün MehmetçikTürkAmerikan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24