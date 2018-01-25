(Görüntülü Haber) Bursa'da özel lisenin sahibi, eşi ve müdürüne FETÖ gözaltısı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel bir lisenin sahibi ile ortağı olan eşi ve müdürü gözaltına alındı. Polis, okulda arama yapıyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceden örgüt ile bağlantılı olduğu iddiasıyla KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi\'ndeki Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi\'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda İ.D, eşi M.D. ve S.K. gözaltına alındı. Daha sonra okulda arama ve inceleme başlatan ekipler, bazı belge ve evraklar ile bilgisayar hard disklerinin kopyalarını aldı. Yapılan soruşturmada, kapatılan bazı FETÖ okullarından zaman zaman bu liseye para aktarıldığı, örgütün okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin söz konusu okula yönlendirildiği öğrenildi. Arama ve incelemelerin sürdüğü okulda görev yapan bazı öğretmenler hakkında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldığı da bildirildi.