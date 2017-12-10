(Görüntülü Haber) Bursa'da kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli tutuklandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, bir kuyumcuya sahte altın satan Emre G. (22), kuyumcunun şikayeti üzerine başka bir kuyumcuya sahte altın satarken polis tarafından yakalandı. Polis, şüphelinin 3 arkadaşını da otomobilin içinde sahte altından yapılmış 38 künye ve 72 zincir kolye ile birlikte ele geçirdi. Olay iki gün önce merkez Osmangazi ilçesi tarihi Kapalı Çarşı\'da meydana geldi. Kuyumcuya giren genç, yanında getirdiği sahte altınları C.G. ve A.B.S.\'ye sattı. Kuyumcular daha sonra altınların sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ve Güven Timleri ekipleri, kuyumculardan, kendilerine sahte altın satan şüphelinin eşgalini öğrenerek çevrede araştırma başlattı.Çevre kuyumcuları araştıran sivil ekipler, sahte altınları satanın Emre G. olduğunu belirledi. Emre G. bir başka kuyumcuya da sahte altın satmak isterken yakalandı. Emre G.\'nin sahte altınları tek başına satmadığını belirleyen polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda Ulu Cami civarında park halindeki bir otomobilde bekleyen Emre Ş. (20), Sinan Ş. (23) ve Mustafa Ç\'yi (23) de gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada sahte altından yapılmış 38 künye, 72 zincir kolye, altın tartmak için hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.