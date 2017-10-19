(Görüntülü Haber) Bursa'da hızlı tren hattı inşaatında iskele çöktü: 1 yaralı (2)
YARALININ DURUMU İYİ
Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün yapımı sırasında iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 37 yaşındaki Osman Demrci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
19 Ekim 2017 23:38
YARALININ DURUMU İYİ
Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün yapımı sırasında iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 37 yaşındaki Osman Demrci\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir