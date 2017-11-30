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(Görüntülü Haber) Bursa'da hırsızlık suçundan aranan 27 kişi eş zamanlı yakalandı

BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık suçundan aranan 27 kişiyi düzenlenen eş zamanlı operasyon ile ev ve işyerlerinde yakaladı

30 Kasım 2017 19:45

BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık suçundan aranan 27 kişiyi düzenlenen eş zamanlı operasyon ile ev ve işyerlerinde yakaladı. Gözaltına alınan kadınlarında bulunduğu şüpheliler adliyeye çıkartıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği aralarında hırsızlık suçundan aralarında kesinleşmiş 3-10 yıl arasında hapis cezası da bulunan 27 kişinin adresini belirledi. Sabah saatlerinde bu kişilerin ev ve işyerlerine eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Asayiş Şubusi\'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Güven Timleri ve Yunusları\'nda destek verdiği operasyonda aranan 4\'ü kadın toplam 27 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan bu kişiler bugün adliyeye çıkartıldı. 

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