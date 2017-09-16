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(Görüntülü Haber) Bursa'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 17 kadın ve onlarla birlikte olduğu belirtilen 7 erkeği gözaltına aldı

16 Eylül 2017 12:35

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 17 kadın ve onlarla birlikte olduğu belirtilen 7 erkeği gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya ve Dumlupınar mahallelerinde fuhuş yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon yaptı. Daha önceden belirlenen adreslere ve yolda pazarlık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda 17 kadın ve birlik oldukları öne sürülen 7 erkek gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 7 erkekten birinin, 18 yaşından küçük olduğu ve fuhuş yaptığı öne sürülen adrese girdiği sırada yakalandığı belirlendi. Gözaltına alınan 24 kişiye Kabahatler Kanunu\'ndan cezai işlem uygulandı.

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