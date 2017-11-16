(Görüntülü Haber) Bursa'da eski milli futbolcular cezaevinde gösteri maçı yaptı

Gürkan DURALBURSA,(DHA)

Eski Milli futbolcular, genç tutuklu hükümlülerle cezaevinde bir araya gelerek bir gösteri maçı yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor projesi kapsamında futbol dünyasının ünlü isimleri, genç hükümlülerle futbol maçı yaptı.

Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndaki halı sahada yapılan gösteri mücadelesi, 20\'şer dakikalık iki devreden oynandı. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin\'in yanı sıra eski Milli futbolcular Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Hasan Şaş, Semih Yuvakuran ve Ali Gültiken sahada ter döktü. Çekişmeli geçen mücadelede Hasan Şaş, zaman zaman hakeme olan isyanıyla izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

\'KADER MAHKUMU\'

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan eski Milli futbolculardan Semih Yuvakuran, Kendi şehrimde olmaktan ve böyle bir organizasyonda olduğum için mutluyum. Bu arkadaşlar kader mahkumu. Sonuçta kimse böyle bir yerde kalmak istemez. Ama onlarla 1 gün dahi olsa onları şu havadan uzaklaştırabildiysek ne mutlu bize diye konuştu.

Gün boyunca Bursa\'da yer alan eski Milli futbolcular, hükümlü tutuklular ile birlikte cezaevinde yemek yerken, karşılaşma sonrasında ise genç hükümlü tutuklulara top ve çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu.