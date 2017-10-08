(Görüntülü Haber) Bursa'da bir binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe yol açtı

Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)- BURSA\'da bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede dumanların sardığı apartmanda oturanlar evlerinden tahliye edildi. Olay, merkez Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Tunç Sokak\'ta öğle saatlerinde meydana geldi. 6 katlı bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan eski mobilyaların da alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar tüm apartmanı sardı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangının büyüme olasılığına karşı binadaki tüm dairei ve çevredeki işyerlerini tahliye etti. Yangına müdahale eden itafiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.Duman yoğunluğunun azalması ardından ifaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.