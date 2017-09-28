(Görüntülü Haber) Bursa'da 4'üncü Uluslararası Gıda Kongresi başladı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından \'Gıda Sektöründe Yeni Yaklaşımlar\' temasıyla düzenlenen 4\'üncü Bursa Uluslararası Gıda Kongresi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde (AKKM) başladı. BTSO tarafından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Gıda Sektöründe Yeni Yaklaşımlar\' temasıyla düzenlenen 4\'üncü Bursa Uluslararası Gıda Kongresi\'ne Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, özel sektörden uluslararası, ulusal ve yerel uzmanlar, temsilciler ve akademisyenler katıldı. Yaklaşık 10 oturumdan oluşacak kongrenin açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya ekonomileri için enerjiyle birlikte en stratejik sektörlerin başında gıda ve tarımın geldiğine dikkat çekti. Burkay, şöyle dedi: \"Küresel politikalarda da belirleyici olan tarım ve gıda kaynakları konusunda Türkiye, çok ciddi bir potansiyel taşımaktadır. Dünyada yüzölçümü olarak 37\'nci sırada, ekilebilir arazi büyüklüğünde ise 12\'inci sıradayız. Neredeyse her çeşit ürün yetiştirme potansiyeline sahip, 4 mevsimi bir arada yaşayan ender ülkeler arasındayız. Bu imkanlar, bizlere ekonomik zenginleşme yolunda eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Türk tarım sektörü bin 600\'den fazla ürünle 180\'i aşkın ülkeye ulaşmaktadır. Bereketli toprakları, üretim kabiliyeti ve kalkınmaya dönük desteklerle Avrupa\'nın zirvesine, dünyada ise 7\'nci sıraya kadar yükseldiğimiz tarım sektöründe, inanıyorum ki çok daha büyük başarılara ulaşacağız.” \"BU KONGRE GIDANIN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK\" Türkiye’nin stratejik değişiminin ve dönüşüm sürecinin en iyi örnekleri arasında bulunan tarımda verimliliği artırmak ve yeni fırsatlara yönelmenin herkes için öncelikli hedefler arasında olması gerektiğini belirten Burkay, şöyle devam etti: \"Çünkü ülkeler artık salt tarımsal üretime odaklanmak yerine bu işin teknolojisine, Ar-Ge\'sine ve inovasyonuna da yatırım yapıyor. Örneğin 42 bin kilometrekare yüzölçümüyle Konya büyüklüğündeki Hollanda\'nın her yıl 90 milyar doların üzerindeki tarımsal ihracatının altında verimli üretim modeli ve Ar-Ge yatırımları var. Topraklarının sadece yüzde 20\'si tarıma elverişli İsrail de neredeyse tüm tarımsal ihtiyacını kendi üretimiyle karşılıyor.\" 2023\'TE 40 MİLYAR DOLAR İHRACAK HEDEFİ BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayide olduğu gibi tarımda da inovasyon, teknoloji altyapısı, girişimcilik ve startup yatırımlarıyla 17-18 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşarak, 2023 hedefi olan 40 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşılacağını anlattı. Burkay, şöyle dedi: “Sektördeki tüm paydaşları bir araya getirdiğimiz Gıda Konseyi, Bursa\'nın gıda, tarım ve hayvancılık politikalarında belirleyici olurken, 4\'üncü Bursa Uluslararası Gıda Kongresi ve gıda sektörü özelinde başlatılan Ur-Ge projelerinin temelini oluşturdu. Gıda Konseyi\'nin çalışmaları kapsamında, 150 okulda 30 binden fazla öğrenciye güvenilir gıda ve israf konularında farkındalık kazandırmak amacıyla eğitimler verildi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve alanında uzman isimleri dinleme fırsatına sahip olacağımız 4\'üncü Bursa Uluslararası Gıda Kongresi de sektörde teknolojinin rolü ve sürdürülebilir gıda geleceğine ışık tutacak.\" \'25 ÜLKEDEN 200 İŞADAMI BURSA İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTU\' Burkay, Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Gıda Ur-Ge projesinin firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırdığını vurgulayarak, \"Food Point kurumsal kimliği adı altında gerçekleştirdiğimiz Gıda Ur-Ge projesi kapsamında, bugün kongreyle eş zamanlı olarak 25 ülkeden 200 iş adamını Bursa iş dünyamızla buluşturduk. Özellikle Körfez ülkelerinden firmaların yoğun katılımıyla düzenlenen alım heyeti organizasyonunun Bursa\'nın dış ticaretine önemli katkılar sunacağına inanıyorum\" dedi. İbrahim Burkay\'ın ardından kürsüye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, “Her alanda olduğu gibi artık yerel yönetimlerde tüm konularda söz sahibi oldu. Artık klasik belediye anlayışı değişti. İnsanı ve sağlığı ilgilendiren tüm konular yerel yönetimlerinde konuları oldu. Büyüyen şehirlerle birlikle büyüyen bir Türkiye var. Gelişen bir Bursa ile gelişen bir Türkiye var. Bizler de tüm konulardaki vizyonu ortaya koyuyoruz. İstiyoruz ki üreticimiz zevk ile üretim gerçekleştirsin. Bir sonraki dönemde üretime zevkle gitsin çalışsın. Emeklerimiz yok olmasın” diye konuştu. Konuşmaların ardından eski Uluslararası Tohum Federasyonu Genel Sekreteri Marcel Bruins katılımcılara bir sunum yaptı. Marcel Bruins\'in sunumunun ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve gıda sektörü temsilcilerinin katıldığı açılış töreni ardından alım heyetiyle birlikte Bursa Food Point Ur-Ge Projesi\'nin stantları ziyaret edildi. Bir mutfak firmasının ise yaptığı yemeğin sunumunu şarkıyla yapması dikkat çekti. 4\'üncü Uluslararası Gıda Kongresi 2 gün sürecek.