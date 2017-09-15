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(Görüntülü Haber) Bursa’da 150 polis ile narkotik operasyonu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA’da 150 polisin katılımıyla 7 ayrı noktada narkotik operasyonu düzenlendi

15 Eylül 2017 01:47

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA’da 150 polisin katılımıyla 7 ayrı noktada narkotik operasyonu düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydancık, Çukurca, Demetlevler, Soğanlı, Anadolu, Hacıvat ve Beyazıt mahallerinde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyona 150 polis katıldı. Mahallelerde oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan kişiler ve araçlar, didik didik arandı. Operasyonda., narkotik köpeği Alfa da kullanıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.

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