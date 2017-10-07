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(Görüntülü Haber) Bursa polisinden 370 bin liralık metamfetamin operasyonu

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) BURSA'da, Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında durdurulan 2 araçta piyasa değeri 370 bin TL olan bir kilo 5 gram metamfetamin ele geçirilirken,

07 Ekim 2017 19:42

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) BURSA\'da, Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında durdurulan 2 araçta piyasa değeri 370 bin TL olan bir kilo 5 gram metamfetamin ele geçirilirken, operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında gece geç saatlerde Osmangazi ilçesine bağlı Otoban Kuzey Gişelerinde Adana ve Bursa plakalı 2 araç durdurdu. Araçlarda bulunan U.Ö, S.A, A.B. ve B.A.G. isimli şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış piyasa değeri 370 bin lira olan bir kilo 5 gram ağırlığında metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, araçların birinin önden giderek polis uygulama noktalarına ilişkin uyuşturucu maddelerin yer aldığı arkadaki araca bilgi verdikleri bu nedenle 2 araç halinde yola çıktıkları öğrenildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından 4 şüpheli \'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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