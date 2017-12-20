(Görüntülü Haber) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "İmkanlar el verdiğince Bursapor'un yanındayız"

\"Stadın eksikleri giderilecek\" Ali Ay: \"Ne kadar iyi bir Bursasporlu olduğunu biliyoruz\" Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Kulübü\'nü ziyaret ederek Gençlerbirliği maçı öncesinde yeşil-beyazlı ekibe moral verdi. Başkan Alinur Aktaş, \"Önemli olan Bursaspor\'un başarılı olması, marka değerini yükseltmesi\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki heyet ile birlikte Bursaspor Kulübü\'ne iade-i ziyarette bulundu. Burada yaptığı açıklamada Bursaspor\'un şehrin gözbebeği ve marka değeri olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, \"Bursaspor, 3 milyonluk bir şehri temsil ediyor. Bursaspor şampiyon olmuş bir takım, şampiyon unvanı taşıyor. Bursaspor\'un geçirdiği süreçler var ve Ali Ay başkanımızın da olağanüstü bir gayret ve ekibiyle beraber bu süreci açma adına bir gayret içerisinde olduğunun şahidiyim, görüyorum. Bursaspor\'a neler yapabilir noktasında kendileriyle bazı fikir alışverişlerimiz oldu. Bununla alakalı belli konuların startlarını verdik. Zaman içerisinde de gerçekleştirildiğinde zaten kamuoyu ile bunları paylaşırız\" dedi. Yoğun programından ötürü şu ana dek yalnızca Fenerbahçe maçını tribünden takip edebildiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, \"Önemli olan Bursaspor\'un başarılı olması, marka değerini yükseltmesi. Tabii dönem dönem içerideki ve dışarı maçlara katılarak bu değere sahip çıktığımızı göstermemiz lazım. Ben bugüne kadar Bursaspor\'a hizmet etmiş tüm büyüklerime teşekkür ediyorum\" diye konuştu. \"İMKANLAR EL VERDİĞİNCE BURSAPOR\'UN YANINDAYIZ\" Ali Ay ve ekibini Bursaspor için özel bir gayret ve heyecan içerisinde olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, \"Kanun çerçevesinde, imkanların el verdiği takdirde biz Bursaspor\'un yanında olmaya Bursaspor\'a destek vermeyi her zaman arzu ederiz. Bütün düşüncelerimi net bir şekilde kendisine ifade ettim. Bizim için aslolan tabii ki Bursaspor ile ilgili altyapıyı hazırlamak. Tesisleşme noktasında imkanları seferber etmek, tabii ki Bursaspor\'a gelir getirici büyük projelere imza atmak\" ifadelerini kullandı. \"STADIN EKSİKLERİ GİDERİLECEK\" Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ile ilgili eksikliklerin bulunduğunu söyleyen Alinur Aktaş, bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve Gençlik Spor ve Bakanı Osman Aşkın Bak ile de görüştüğünü dile getirerek, eksiklerin en kısa süreçte giderilmesi için çalışacaklarını belirtti. ALİ AY: \"NE KADAR İYİ BİR BURSASPORLU OLDUĞUNU BİLİYORUZ\" Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, yaptığı açıklamada \"Bursaspor ve Büyükşehir aslında bir bütün. Biz bu bütünün parçalarından bir tanesiyiz. Kendisi çok iyi bir Bursasporlu, hatta kongre üyemiz. Ne kadar iyi Bursasporlu olduğunu da zaten biliyoruz. Bundan sonra inşallah, hep beraber Bursaspor\'umuzu çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bursaspor şehrin en büyük markası. O hale getirebilmek için, beraber konuştuk daha önce. Kendisi de zaten olumlu, tekrardan kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, sadece başkan ve yönetim kurulu olarak hakikaten bu işin altından kalkmak için uğraş veriyoruz ama bunun yanında hem siyasilerimize, hem belediye başkanımıza hem de sanayicilerimize ve taraftarlarımıza çok büyük ihtiyacımızın olduğunu defalarca söyledim. Devamlı da söyleyeceğim, çünkü bizim hakikaten gözbebeğimiz Bursaspor. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Geldiler, ziyaret ettiler, bize moral verdiler\" ifadelerini kullandı. BAKLAVALI MORAL Daha sonrasında Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor\'un antrenmanını ziyaret etti. Oyuncularla birlikte teker teker tanışan Aktaş, Teknik Direktör Paul Le Guen\'e de geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Akabinde futbolculara baklava ikramında bulunulurken, Başkan Aktaş, Süper Lig\'de Bursaspor\'un oynayacağı Gençlerbirliği maçı için yeşil beyazlı ekibe başarılar diledi.