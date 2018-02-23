(Görüntülü Haber)  Burdur'da şehitlere saygı yürüyüşü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'nce (MAKÜ) \'Afrin için kıyama, şehitler için duaya\' adıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.



MAKÜ İstiklal Kampüsü\'nün kapısından başlatılan ve MAKÜ Camii\'nde sona eren yürüyüşe Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, STK\'ların ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



\'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Vatan sana canım feda\', \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\' sloganları atan katılımcılar, cami önüne geldiklerinde, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerin isimlerini okudu. Katılımcılar, her şehit isminden sonra \'Burada\' diye bağırdı.



MAKÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri ise cuma namazı öncesi Fetih Suresi\'ni okudu. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın yaptırdığı duadan sonra etli pilav ve helva ikram edildi.



