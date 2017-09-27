(Görüntülü Haber) Burdur'da Obezite Okulu 

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR Devlet Hastanesi\'nde vatandaşa obezitenin önlenmesi, kötü ve yanlış beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, obezitenin nedenleri ve tedavisi, obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıklar konusunda bilgi verilecek Obezite Okulu açılacak. Burdur Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ayten Eraydın, obezitenin dünyada sıklığı giderek artan bir hastalık olduğunu söyledi. Eraydın, \"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre toplumun yüzde 25\'i obez, yüzde 25\'i fazla kiloludur. Obez hastalarda diyabet gelişimi 20 kat, hipertansiyon riski 5 kat, koroner arter hastalığı riski erkeklerde 2, kadınlarda 2.4 kat artıyor\" dedi. Eraydın, \"Sigara içmeyen bireylerde görünen kanserlerin yüzde 10\'u obeziteyle ilişkili. Burdur Devlet Hastanesi\'nde yaklaşık 2 aydır çalışıyorum. Gelen hastalarda obez hastaların çoğunlukta olduğunu gördüm. Yanlış beslenme alışkanları var, kötü beslenme alışkanlıkları var. Gelen hastalar genellikle ilaç tedavisi için geliyor. Ancak ilaç tedavisinden önce obezitenin daha önemli olduğunu anlatıyorum. Obezitenin önlenmesi çocuk yaşlardan başlamalı. Aileden başlamalı\" diye konuştu. Burdur Devlet Hastanesi olarak 20 Ekim\'de Obezite Okulu\'nu açacaklarını vurgulayan Eraydın, şöyle dedi: \"Okulumuz 4 hafta devam edecek. İlk hafta endokrinolog, beslenme uzmanı, psikiyatrist, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve genel cerrahi uzmanları konuşmacı olarak katılacak. Katılımcılar obeziteden kaynaklanan ve günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen sorunlar ve çözüm önerilerini uzmanlarla birebir konuşabilecek. Kurs bittikten sonra da aylık kilo takipleri yapılıp eksik olan konularda hastalar tekrar bilgilendirilecek. \'Artık yaşam tarzımı değiştirmek istiyorum\' diyen herkesi Obezite Okulu\'muza bekliyoruz.\" Eraydın, obezite tedavisinde önceliğin yaşam tarzı değişikliği ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi olduğunu kaydetti.