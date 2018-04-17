T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Burdur'da klasik müzik konseri

Burdur'da klasik müzik konseri düzenlendi

17 Nisan 2018 13:37

Burdur\'da klasik müzik konseri düzenlendi. Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen konseri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, MAKÜ Kurucu Rektörü Prof. Gökay Yıldız ile akademisyenler ve öğrenciler izledi. Konserde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nalan Yiğit ve MAKÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Ses Eğitimi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurdan Kızıldeli Salık tarafından Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, Gounod, Puccini, Hacıbeyov, Amirov ve Offenbach\'ın eserleri seslendirildi. Sanatçılara piyanoda Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Güler Demirova Györffy eşlik etti. Konser sonunda MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle tarafından sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BurdurMesut MADAN BURDUR DHA Mehmet Akif ErsoyMAKÜ KonferansSergi SalonuEğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Sibel Karakelle MAKÜ Kurucu Rektörü Prof Gökay YıldızKonserde AnkaraDevlet Konservatuvarı Sahne Sanatları BölümüAnasanat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24