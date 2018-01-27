(Görüntülü Haber) BURDUR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRMESİ

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA)BURDUR\'da Bozkurt Mahallesi\'nde bulunan ve Depremevleri olarak bilinen bölgede yapılacak kentsel dönüşüm projesi hakkında hak sahiplerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Burdur Belediyesi konferans ve sergi salonunda yapılan toplantıya Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Depremevlerinde oturan Bozkurt Mahallesi sakinleri katıldı. Toplantıda TOKİ Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu yapılacak konutlar ve ödeme miktarları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Konyalıoğlu, TOKİ\'nin 1 milyon 200 bin konut yapma hedefi olduğunu, bunu yaparken daha nitelikli, daha fonksiyonel, daha kaliteli imalat yapmak istediklerini söyledi. Konyalıoğlu, Burdur mimarisi, Burdur halkının alışkanlıkları dikkate alınarak, iklimsel koşullar göz önüne alınarak tasarımlar oluşturduk. En fazla 8 katlı yapı inşa edeceğiz dedi. Bölgede emekli ya da orta veya alt gelir grubundan vatandaşların olduğunu anlatan Konyalıoğlu, Bu vatandaşımızdan \'Anlaşma yaptığım zaman inşaatlar yapılıncaya kadar nerede kalacağım\' sorusu gelebilir. Biz bu konuda gerekli tedbirleri alıyoruz. Kurumla anlaşarak muvafakat senedini imzalayan vatandaşımıza, binasını tahliye edip yeni konutunu alıncaya kadar kurumumuzca aylık 650 lira kira yardımı yapacağız diye konuştu. Bozkurt Mahallesi\'nde 318 hak sahibi olduğunu söyleyen Konyalıoğlu, yapılan çalışmalar neticesinde şu anda 64.80 metrekare olan hak sahiplerinin 150\'sinin 69.95 metrekarelik konutlara bedelsiz sahip olabileceğini, 168 hak sahibinin ise inşaat bitim tarihi itibariyle maksimum 10 bin lirayı 15 yıl borçlanarak ödeyebileceğini belirtti. Konyalıoğlu, şöyle dedi Kentsel dönüşümdeki mantık bir takım çevrelerin söylediği gibi \'rantsal dönüşüm\' değildir ve olamaz. Amacımız hak sahiplerini modern, sağlıklı, nitelikli, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Burdur ilimizde geleceğe güvenle, çocuklarını çocuk oyun alanlarında rahatça oynatabileceği modern bir şehircilik alanına kavuşturmak istiyoruz. Amacımız bu. Ödemeler konut teslim edildiği andan itibaren başlayacak. Daha önce ödeme yapılmayacak. Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Biz Burdur\'umuzun çehresini değiştirmek için, sizlerin sağlıklı yaşanabilir konutlarda olmanız için böyle bir çaba içerisindeyiz dedi. CHP Milletvekili Mehmet Göker, kentsel dönüşümde son aşamaya gelindiğini söyledi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Bizim önceliğimiz yaşam koşulları düzgün olmayan evlerden yaşanabilir konutlara aktarılmanız ve o düzgün evlerde yaşamanız diye konuştu. Toplantıda Gürol Konyalıoğlu, vatandaşın projeyle ilgili sorularını da cevaplandırdı.