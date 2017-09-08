(Görüntülü Haber) Burdur'da kaza: 1 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Burdur- Ankara Çevreyolu\'nda seyir halinde olan 38 yaşındaki Süleyman Semih Çakıcı\'nın kullandığı 03 VT 616 plakalı otomobil, Depremevleri Kavşağı\'nda önündeki kamyonu sollamak istedi. Bu sırada kamyonun da önündeki aracı sollamak için manevra yapması üzerine Süleyman Semih Çakıcı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak refüje çıktı. Yan yatarak duran otomobildeki sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çakıcı, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Çakıcı\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Otomobil ise vinçle bulunduğu yerden alınarak otoparka götürüldü. Öte yandan trafik ekipleri meraklı vatandaşları kaza alanından uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Kazayı görerek duran araç sürücüleri tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu.