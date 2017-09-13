(Görüntülü Haber) Burdur'da Güvenlik Koordinasyon toplantısı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'da 2017- 2018 akademik yılı başlangıcı öncesi Vali Şerif Yılmaz başkanlığında Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'ne (MAKÜ) bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin bu yılki öğrenimlerini huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlayacak hususları görüşmek üzere Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, MAKÜ Genel Sekreteri Ali Nihat Gündüzalp, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Kala ile Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Sabri Çatak katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, \"2017-2018 Akademik yılı öncesi üniversitemizin güvenliğiyle ilgili toplantı gerçekleştireceğiz. Özellikle eğitimle ilgili bilindiği gibi geçen haftalarda ilkokul, ortaokul ve orta öğretimleri kapsayan okul çevresi güvenliğiyle ilgili güvenlik toplantısı yaparak bir takım kararlar aldık. Bugün de üniversitemizle ilgili 2017- 2018 akademik yılının huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde devam etmesi için bir değerlendirme yapacağız. Üniversite çevresinde yapmamız gereken çalışmaları işbirliği çerçevesinde planlayacağız. Bu konuda eksiklerimiz, artılarımız, hem konaklamayla ilgili, hem öğretimle ilgili veya öğrencilerimizden diğer bize ulaşan talepleri burada arkadaşlarımızla beraber değerlendirme fırsatı bulacağız. Yeni akademik yılın rahat ve huzurlu bir şekilde hem öğrencilerimiz hem üniversitemiz açısından başarılı bir şekilde tamamlanması için elimizden gelen gayret ve desteği vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Hem hocalarımıza, hem de öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum\" dedi.