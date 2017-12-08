(Görüntülü Haber) Burdur'da Ak Parti'den Kudüs tepkisi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması, Burdur\'da Ak Parti Teşkilatı tarafından protesto edildi. Cuma namazı çıkışında Ulu Camii avlusunda toplanan partililer adına açıklama yapan Burdur İl Başkan Vekili Adem Çakıcı, \"ABD Başkanı Donald Trump\'un hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir\" dedi. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Kudüs\'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirttiğini kaydeden Adem Çakıcı, \"Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türk\'ü, Arap\'ı, Kürt\'ü ile tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir\" diye konuştu. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inandıklarını vurgulayan Çakıcı, şunları kaydetti: \"ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'Dünya beşten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\" Grup dua ettikten sonra dağıldı.