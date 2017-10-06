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(Görüntülü Haber) Burdur'da acemi erler yemin etti

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR'da, 1997/3 tertip ve 368'inci kısa dönem acemi erler için yemin töreni düzenlendi

06 Ekim 2017 19:36

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'da, 1997/3 tertip ve 368\'inci kısa dönem acemi erler için yemin töreni düzenlendi. Binbaşı Maruf Kışlası\'nda düzenlenen yemin törenine Vali Şerif Yılmaz, 3\'üncü Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur 58. Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile asker aileleri katıldı. Alay sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 1997/3 tertip 2\'nci kademe 1104 acemi er ile 368\'üncü dönem kısa dönem 176 acemi er yemin etti. Törende, acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından kışlaya ilk katılan erler ile askerlik görevlerini Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapmış asker yakınlarına protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi. Törende konuşan 3\'üncü Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, \"Sizlerin ettiğiniz yemine sadık kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum\" dedi. Tören geçişinin ardından acemi erler aileleriyle hasret giderdi.

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