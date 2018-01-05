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(Görüntülü Haber) Burak Yılmaz'ın yaptığı kaza güvenlik kamerasında (2)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Trabzonsporlu ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

05 Ocak 2018 18:23

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Trabzonsporlu ünlü futbolcu Burak Yılmaz\'ın Sarıyer\'de ölümden döndüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Burak Yılmaz kullandığı lüks otomobille 10 Aralık\'ta takla atarak bir cipe çarpmıştı. Burak Yılmaz kazanın hemen ardından olay yerinden ayrılmıştı. Görüntülerde seyir halinde olan Yılmaz\'ın aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ardından aracın devrildiği görülüyor. Bir süre sonra lüks bir araç gelerek Yılmaz\'ı alıyor. Araca Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ile Akhisarsporlu Olcan Adın biniyor.

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