(Görüntülü Haber) Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Teklif alan oyuncunun gitme ihtimali vardır

Tolga SAĞLAM - ANTALYA DHA

Trabzonspor\'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, transfer teklifi aldığını ancak şu an için karar vermediğini söyledi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan milli futbolcu, şunları söyledi;

Transfer teklifi aldığım doğru. Trabzonspor\'a gelmeden önce de teklifler vardı, şu an da var. Yurtiçi ve yurtdışından teklifler aldım. Teklif varsa ayrılma ihtimali de oluyor, bunu göz önünde bulundurmak gerek. Teklif aldığım doğru ancak ayrılma ve transfer olacağım gibi bir şey yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Fakat teklif alan oyuncunun gitme ihtimali vardır.