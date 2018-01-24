(Görüntülü Haber) Bu köyün su sayaçları mahkemelik

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Süloğlu ilçesinde kaymakamlık, köylülerden su paralarını tahsil edemeyince, Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla ön ödemeli su sayaç uygulaması başlattı. Köylülerin uygulamaya katılması için de suyun tonunu saat takanlara 1,75 takmayanlara ise 3,5 liradan sattı. 870 nüfuslu Büyükgerdelli köyünde uygulamaya karşı çıkan 128 kişi, itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı.



Süloğlu Kaymakamlığı, köylüden su parasını tahsil edemediği gerekçesiyle ilçeye bağlı 11 köyde, ön ödemeli olan kontörlü su sayacı uygulaması başlatıp, peşin ödemeli kontörlü su sayacına geçmesi için teşvik amaçlı, 2 liradan sattığı suyun tonunu 1.75 liraya düşürdü. Sayaç taktırmayan aboneler ise suyun tonuna 3,5 lira öderken, konuyu mahkemeye taşıdı.



Süloğlu Kaymakamlığı, geçen yıl köylüden su parasını tahsil edemediği gerekçesiyle 11 köy muhtarının da üyesi olduğu, Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak oy çokluğuyla ön sayaç uygulamasına geçme kararı aldı. Kaymakamlık, büyük bir bölümünü köylere alt ve üst yapı hizmeti karşılığında 11 köyde, yaklaşık bin 500 su abonesinden yüzde 90\'ına peşin ödemeli su sayacı abonesi yaparak ödenmeyen su paralarını peşin tahsil etmeye başladı.



Kaymakamlık tonu 2 lira ve üzerinde bedel karşılığında satılan suyun tonunu teşvik amaçlı kampanya yaparak 1,75 liraya düşürdü. Ön ödemeli sayaca geçmeyenlere ise ceza niteliğinde 3,5 liradan satılmaya devam edildi.



Köylüler uygulamaya tepki gösterse de büyük bir bölümü peşin ödemeli su sayacına geçerken, 850 nüfuslu Büyük Gerdelli Köyü\'nde 128 kişi uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak avukatları aracılığıyla olayı, Edirne Bölge İdare Mahkemesi\'ne taşıdı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada Edirne Bölge İdare Mahkemesi, \"Uygulamanın kamu yararına uygun olduğu, ve tüketiciler bakımından da hiç bir olumsuzluğa yer vermediği, dolayısıyla işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle işlemin hukuka aykırı bulunmamaktadır\" kararı verdi.



Karara itiraz eden köylü, temyiz raporu için üst mahkemeye itirazda bulundu. Bu arada uygulamaya geçmeyen ve 600 ile 2 bin lira arasında su borcunu ödemeyen 128 köylü hakkında önümüzdeki günlerde icra işlemi başlatılacağı öğrenildi.



\'AMAÇ BİR CEZA DEĞİL\'



Lalapaşa Kaymakamı olan ve Süloğlu ilçesine vekaleten bakan Şenol Öztürk, önceki kaymakam tarafından köylüden su parasının tahsil edilmediği gerekçesiyle başlatılan uygulamanın yüzde 99\'u tamamlandığını söyledi. Uygulama amacının ceza değil ön ödemeli sayaç taktırmaya teşvik olduğunu belirten Öztürk, \"Ön ödemeli sayaç uygulamasının sebebi kaynakların tükenmesini engellemek ve düşük olan su tahsilat oranlarını yukarı çıkarmak. Bu sayede de buradan elde edilecek gelir artışıyla köylere sunulacak yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı ihtiyaçlarında niteliği ve niceliği artırmak. Uygulamaya yüzde 90\'lık bir katılım söz konusu. Sadece yüzde 10 kadar bir kesim farklı fiyat uygulamasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürüyor. Ancak fiyat tarifesindeki amaç bir ceza değil, ön ödemeliyi sayaç taktırmaya teşvik olarak yorumlanabilir. Ve nitekim bazı vatandaşların hukuka aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle açmış olduğu iptal davası İdare Mahkemesi\'nin vermiş olduğu kararla reddedilmiş ve ön ödemeli sayaç uygulamasının kamu yararı gözetilerek hukuka uygun olduğu kararı verilmiştir\" dedi.



Büyük Gerdelli Köyü azası Yasin Önder, önceki kaymakamın köye gelip uygulamayı anlattığını ve kendilerinin de kabul etmeyeceğini bildirdiklerini söyledi. Önder, \"Bu uygulamaya geçmeye mecbursunuz gibi çıkışları oldu. Bu saatleri taktırmasanız jandarma getirip taktıracağım dedi. Kaymakamlıktan yardım alanlara da, taktıracaksınız yoksa yardımlarınız kesilir diyerek baskı yaptılar. Sularınız kesilir dediler. Açıkça tehdit ettiler. Köylü korkunca taktırmak zorunda kaldı. Sizi icraya veririm diyerek de korkutarak bu saatleri taktı. Taktıranlara suyu 1,75 taktırmayanlara ise suyu 3,5, liraya çıkardı. Çöp toplama bedelini de 4 liradan 8 liraya çıkardı. Atık su bedelini de 8 liradan 12 liraya katladı. Biz diyoruz bu fiyat normal olsun herkes ödesin. Biz taktırana karşı değiliz ama taktırmayan da aynı fiyattan kullansın. Ayrımcılık yapılmasın\" dedi.



Köylülerden Kadir Yalçın, kartlı sisteme geçmek istemediğini belirterek, \"Biz köylüyüz, cumartesi var, pazar günü var. Kart biterse inekler susuz kalır. Bizim hayvanlarımız var, mağdur kalırız. Kontörlü taktırmadığım için 250 lirada su parasını 630 lira ödedim. Bu haksızlık olsa da yinede kartlı sisteme geçemem. Biz kartlı sisteme geçemeyiz, hayvanımız var. Fazla da olsa ödeyeceğiz\" dedi.



Kaymakamlığın köylülerden takmasını istediği kontörlü sayacı ihale ile toplam 554 bin liradan aldığı belirtildi. Köylüler, sayaçları taktırırken, 100 ile 200 lira arasında para ödediklerini belirterek, sayaçların parasının ise faturaya yansıtıldığını söyledi.