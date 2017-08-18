(Görüntülü Haber) Bu kızlardan korkulur

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)MANİSA\'da fabrika işçisi anne ve babanın 13 yaşındaki kızları Damla Dinçer, 2 yıl önce başladığı muay thaide dünya şampiyonu olurken, kızların da uzakdoğu sporlarında başarılı olabileceğini gösterdiğini belirterek, hemcinslerine muay thai yapmayı tavsiye etti. Kendisi gibi muay thai yapan kardeşini antrenmanlara getirip götürürken bu spora ilgi duyduğunu söyleyen ortaokul öğrencisi Damla Dinçer, 2 yıl önce düzenli olarak antrenmanlara başlayıp, kısa sürede yarışmacı olduğunu, şu ana dek bölgesel ve ulusal müsabakalarda 12 madalya kazandığını dile getirdi. Türkiye şampiyonu olduktan sonra 3-11 Ağustos tarihlerinde Tayland\'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası\'na katılarak 58 kiloda altın madalya kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Damla, en büyük hedefine ulaştığını belirterek, \"Dünya şampiyonası için çok sıkı hazırlandım. Günde 3 antrenman yaptım. Beslenmeme dikkat ettim ve altın madalya kazandım. Ülkemi temsil edip gururlandırdım. İstiklal Marşımızı okuttum. Çok gurur vericiydi\" diye konuştu. Kızların bu tür sporları yapamayacağını düşünenler olduğunu ancak onları yanılttığını ifade eden Damla, kızların da dövüş sporlarında başarılı olabileceğini savundu. Esprili bir dille pek çok arkadaşının kendisinden korktuğunu aktaran Damla, \"Muay thai sert bir spor. Dünya şampiyonu olduğum için birçok arkadaşım benden korkuyor. İyi geçinmeye çalışıyorlar\" dedi. Aynı şampiyonada dünya 3\'üncüsü olan 13 yaşındaki Betül Durmuş da, çok mutlu olduğunu söyledi. Durmuş şöyle konuştu: \"İki önce arkadaşımı örnek alıp bu spora başladım. Dünya şampiyonasında ülkemi temsil ettim, çok gurur verici bir duyguydu. İnsanlar \'Kızlar yapamaz, kızlar güçsüzdür, bunlar erkek sporu\' diye düşünüyorlar. Ama diğer kadınlar da bu sporu çok rahatlıkla yapabilir, hatta benim gibi dünya üçüncüsü olabilirler.\" Bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Betül Durmuş, daha sıkı çalışacağını söyledi. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Muay Tthai Antrenörü Ediz Barış da, erkeklerden çok kızların dövüş sporlarına ilgi duyduğunu ve sporcularının çoğunun kızlardan oluştuğunu ifade etti. İstenirse görüntü geçilebilir