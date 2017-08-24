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(Görüntülü Haber) Bu kazadan hafif yaralı kurtuldular

Haber-Kamera Mehmet BULDUİznik-BURSA,(DHA)- BURSA?nın İznik ilçesi?nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motorsiklet sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada bir otomobil çarptı

24 Ağustos 2017 15:25

Haber-Kamera Mehmet BULDUİznik-BURSA,(DHA)- BURSA?nın İznik ilçesi?nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motorsiklet sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada bir otomobil çarptı. Kaza İznik Adapazarı Karayolu Beşevler Mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine arkasında ibulunan arkadaşıyla seyir halinde bulunan motorsiklet sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada aynı yöne gitmekte olan bir otomobilin çarptı. Kazada havalanan motorsiklet ve üzerindeki isimleri öğrenilemeyen kişiler sürüklendiler. Hafif yaralanan iki kişi ayağa kalkarak yürüyüp kaldırıma oturdular. Daha sonra bir vatandaş tarafından sağlık merkezine götürülen yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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