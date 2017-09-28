(Görüntülü Haber) Bremen Belediye Başkanı aşırı sağcıların saldırdığı camiyi ziyaret etti

Mehmet Uzun, Bremen, 28 Eylül, (DHA)- Almanya\'nın Bremen Eyaleti Başbakanı ve Belediye Başkanı Carsten Sieling geçen pazar günü aşırı sağcıların saldırısına uğrayan Bremen Fatih Camisini ziyaret etti. Başbakanın ziyaretine SPD\'li Eyalet Milletvekili Mustafa Güngör\'de katıldı. Cami Başkanı Zekai Gümüş ve yönetim tarafından cami kapısında karşılanan Bremen Eyalet Başbakanı Sieling, yapılan saldırıdan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Fatih Camisi toplantı salonunda yönetimle bir araya gelen Sieling ve Güngör burada birer konuşma yaptılar.

Irkçılara karşı birlik olalım





Fatih Camisinin bölge için önemli olduğunu, yapılan ırkçı saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu anlatan Başbakan ve Belediye Başkanı Sieling, “Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Hemen gerekli yerlere talimatlar vererek olayın aydınlatılması istedim. Seçim nedeniyle daha önce gelemedim. Ancak buraya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Irkçılara karşı bundan sonra daha sıkı olmalı el ele vermeliyiz. Biz bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.





Bu saldırı Bremen\'i üzdü





Eyalet Milletvekili Mustafa Güngör ise Fatih Camisine yapılan saldırıyı hafife almadıklarını, yapanların tespiti için polisin titiz bir çalışma yaptığını anlattı. Bremen halkının üzgün olduğunu belirten Güngör, “Bremen\'de camilere yönelik saldırı olayı çok şükür pek olmuyor. Bu saldırı biz Türkler kadar tüm Bremen\'i üzmüştür. Saldırının seçim sabahı olması ise manidardır. Biz Bremen\'de ırkçı, bölücü yabancı düşmanı insanlar istemiyoruz. Bunun için başkanımızın dediği gibi safları daha da sıklaştırmamız lazım” diye konuştu.





Fatih Camisi Başkanı Zekai Gümüş yapılan ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ve güçlendirdiğini söyledi. Polis kontrolünde namaz kılmak istemediklerini vurgulayan Gümüş, “Polis güvenlik amacıyla bu günlerde camimizi daha sıkı kontrol ediyor. Biz bundan rahatsız değiliz ama polis korumasında da namaz kılmak istemiyoruz. Bunan sonra gerek polisle gerek Alman dostlarımızda daha sıkı olup ırkçılığa karşı el ele vereceğiz. Bu ırkçılarla ancak el ele vererek mücadele edebiliriz” dedi.





Başbakan ve Belediye Başkanı Carsten Sieling toplantı sonrası ırkçıların zarar verdiği camini gezdi.





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-Bremen Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Carsten Sieling\'in görüntüleri ve açıklamaları