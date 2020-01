(Görüntülü Haber) Braga Teknik Direktörü Abel Fereira: "Türkiye liginin liderini yenmek istiyoruz"

Xadas: \"Her maç olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için oynayacağız\"

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın Medipol Başakşehir\'e konuk olacak lider Sporting Braga\'da, teknik direktör Abel Ferraira ve Bruno Xadas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yarın her zaman olduğu gibi sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Albert Fereira, \"Her zamanki gibi son ana kadar kazanmak için oynayacağız. Türkiye\'yi daha önce ziyaret etme fırsatım olmadı. Buradaki insanların ne kadar futbola bağlı olduğunu biliyorum. İnsanların böyle bir tutkuya sahip olduklarını bildiğim için burada olmaktan dolayı mutluyum\" dedi.



Gruptan çıkmalarının hedeflerini değiştirmediğini belirten Fereira, \"Buradaki herkesin olduğu gibi bizim de hedeflerimiz var. Grupta 10 puan aldık ama yarınki maçta elimizden geleni yapacağız. Bundan önceki hedefimiz gruplara kalmaktı. Başardık. Daha sonrasında gruplardan çıkmaktı, çıktık. Bundan sonraki hedefimiz çeyrek final olabilir. Bundan sonrası için adım adım gidebiliriz. Birlikte ve güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.



Gruptan çıkmış olmalarının rehavete sebebiyet vermeyeceğini belirten Fereira, \"Yarın da kazanmak için oynayacağız. Bizim için sahaya kimin çıktığı önemli değildir. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Yarın da Türkiye liginin lideriyle oynayacağız. Kazanarak misyonumuzu devam ettireceğiz. Top bizdeyken atmak ve kazanmak için oynayacağız. Rakip Türkiye\'nin lideri olduğu için her zamanki stratejimizi kullanacağız. Top rakipteyken savunmamızı yapacağız. Bize geçtiğinde de hücum edip, kazanmak için uğraşacağız\" şeklinde konuştu.



Başakşehir\'in futbolunu beğendiğini ifade eden Abel Fereira, \"Yarın şans vereceğimiz oyuncular bu önemli tecrübeyi edinmek için şans bulacaklar. Bizim takımda kimin oynadığı önemli değildir. 2 takımın da oyun planları ve düzenleri farklı. Ben şahsi olarak Başakşehir\'in futbolunu daha çok beğeniyorum ama Ludogorets de gruptan çıkabilir. Dediğim gibi Başakşehir\'in futbolunu daha çok beğeniyorum\" diye konuştu.



XADAS: \"ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ\"



Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Xadas, \"Önemli bir maç. 1\'inci sıradaki yerimizi korumak istiyoruz. Her maç olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için oynayacağız. Hocanın vereceği şansı değerlendirmek istiyorum. Yarın sahada takımım için elimden geleni yapacağım. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Antrenmanda elimden geleni yapıyorum. Futbolcu olarak her zaman kendinizi hazır tutmanız gerekir. Oynayıp, oynamadığınız önemli değildir. Gelen şansı değerlendirmeniz gerekir. Yarın da aynı şey olursa ben de sahada elimden geleni yapmak için yapmaya çalışacağım\" diye konuştu.



Genç oyuncular için UEFA Ligi\'nde oynamanın önemli bir tecrübe olduğunu belirten Xadas, \"Altyapıdan çıkan oyuncular burası çok özel bir şans. Bunun tadını çıkarmak gerekiyor. UEFA\'da olmak çok önemli bir tecrübe. O yüzden elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ben burada çok mutluyum. Kafam çok sakin. Transferle ilgili bir şey düşünüyorum. Kontratım var, transfer düşünmüyorum. Üst seviye bir takımda oynama şansı bulduğum için çok şanslıyım\" dedi.